Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutode’Tirreni (Sa) – Apprensione nel salernitano per la scomparsa di una persona. L’allarme è scattato martedì sera. Così l’Associazione di soccorso Il Punto di Baronissi: “Annarita Galdi è stata vista per l’ultima volta martedì mattina nei pressi delladi S. Lucia dide’ Tirreni (Salerno), dove avevato lapiù piccola. A dare l’allarme il marito della donna, Fiorenzo Milite. Al momento non si conoscono altri particolari. Chiunque possa fornire indicazioni utili al ritrovamento della donna è pregato di contattare i carabinieri“. L'articolode’Tirreni,proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Cava de'Tirreni, #Mamma accompagna #Figlia a #Scuola e scompare ** - salernotoday : Donna scomparsa a Cava de' Tirreni: proseguono senza sosta le ricerche - Massimiliano5S : Donna scomparsa a Cava de' Tirreni: l'ansia della famiglia -