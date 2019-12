Argentina | cane muore d’infarto per colpa dei fuochi d’artificio

Leggi la notizia su limemagazine.eu

Magui, questo il nome di un cane di razza boxer, è morta dopo aver accusato un infarto causato dalle esplosioni dei fuochi d'artificio sparati a Esquel, una piccola cittadina dell'Argentina situata nella parte nord-occidentale della provincia di Chubu. La cagnolina è morta tra le braccia del suo padrone. Che i fuochi d'artificio spaventino i cani è ormai cosa nota, ma ciò non è bastato a far desistere i residenti di Esquel a sparare dei "botti". E' successo nella regione della Patagonia, e le immagini pubblicate su Facebook dall'utente Antonella Modasjazh e condivise dall'organizzazione per la cura degli animali Adoptá-Esterilizá-Educá (ADAE) stanno facendo il giro del mondo.

