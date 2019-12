Adam Driver abbandona un' intervista per non sentire la propria voce mentre recita!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)hato precipitosamente uno studio radiofonico durante un'per nonlarecita e canta in una clip di Storia di un matrimonio. La star di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e Storia di un matrimoniohato un'radiofonica per nonlarecita.ha lasciato di stucco i conduttori della trasmissione di NPR Fresh Airndo precipitosamente lo studio nel corso di un'era ospite della trasmissione Fresh Air per promuovere Storia di un matrimonio, ma se n'è andato "dopo aver espresso fastidio all'idea di ascoltare una clip in cui cantava Being Alive, brano tratto dal musical Company". Di seguito trovate la clip incriminata:non sopporta di rivedersi o ascoltare la ...

