Windows 7 | il supporto termina a gennaio Ecco cosa fare per passare a Windows 10

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il 142020 si avvicina e, con esso, anche la fine delMicrosoft per7, che quindi non sarà più aggiornato per quanto riguarda la correzione dei bug e soprattutto delle falle di sicurezza. Questo significa restare esposti a tutti i pericoli e le minacce future. Uno scenario decisamente inaccettabile, tanto per gli utenti privati quanto per le aziende. Qualcuno potrebbe optare per il passaggio ad altra piattaforma, ad esempio Apple, ma per tutti gli altri la scelta è forzata: ignorare gli avvisi di sicurezza, con tutti i rischi del caso, o10, piattaforma del resto ormai matura e affidabile.7 è stato un sistema operativo assai amato, per una serie di congiunture. Arrivato nell’ottobre del 2009, succedeva infatti all’odiato Vista ed è anche stato l’ultimo con l’interfaccia classica, prima dell’avvento di ...

