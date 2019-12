Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di martedì 17 dicembre 2019) La decisione del Papa di rendere disponibili le testimonianze dei processi canonici alle autorità civili inquirenti

ZenatiDavide : #Italia Vaticano: svolta di Francesco, via il «segreto pontificio» per i casi di abusi sessuali: La decisione del P… - repubblica : Pedofilia, svolta storica: papa Francesco abolisce il segreto pontificio [aggiornamento delle 13:05] - fisco24_info : Vaticano: svolta di Francesco, via il «segreto pontificio» per i casi di abusi sessuali: La decisione del Papa di r… -