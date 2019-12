No ai test sugli animali | la crudeltà e l’orrore dentro ai laboratori di ricerca

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Le alternative a questi esperimenti esistono già ed alcune sono state sviluppate da Centri die Università italiane“, si legge nell’ultimo appello che la LAV, Lega anti vivisezione, lancia al Ministro Roberto Speranza chiedendogli di non rimandare una data importante, quella del 1° gennaio: giorno in cui dovrebbe entrare in vigore la legge per fermare i. A rinforzare la tesi, numerose e tangibili prove degli orrori e dellache si agita dietro studi scientifici, neidurante italvolta nemmeno necessari, talvolta solamente disumani di fronte ad un’alternativa che, nei fatti, esiste. LAV, l’appello per fermare iSono diversi gli esempi che porta in campo la LAV a sostegno dell’appello che lancia ancora una volta al Ministro della Salute, Roberto Speranza. La Lega anti vivisezione porta in luce i ...

IMarucelli : RT @g_bottinelli: Dicevano che i cosmetici dovevano essere testati sugli animali, e ora affermano che i test su animali per alcol, droghe e… - Mari19660 : RT @LAVonlus: Dicevano che i cosmetici dovevano essere testati sugli animali, e ora affermano che i test su animali per alcol, droghe e fum… - LobbaLuisa : RT @LAVonlus: Dicevano che i cosmetici dovevano essere testati sugli animali, e ora affermano che i test su animali per alcol, droghe e fum… -