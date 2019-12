Napoli | la priorità di De Laurentiis è Lucas Torreira | c’è l’offerta

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Cristiano Giuntoli è a lavoro per assicurare a Gennaro Gattuso un rinforzo valido da portare a Castel Volturno nel mercato di gennaio. Ilha assoluto bisogno di centrocampisti centrali dopo aver venduto in estate Rog e Diawara senza averli sostituiti adeguatamente. La carenza è emersa in maniera palese durante l’avvio di stagione sotto la guida di Carlo Ancelotti e la mancanza di mediani resta un problema, a prescindere dal cambio di allenatore o da eventuali mutamenti di moduli. C’è urgenza e non può bastare l’operazione già avviata per bloccare Amrabat del Verona in vista dell’estate; per questo, il ds azzurro Giuntoli dàdell’Arsenal, già in orbitadue estati fa prima di accettare l’offerta dei Gunners. L’ex Sampdoria sta trovando poco spazio in questo ...

