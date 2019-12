Udinese | Gotti | «La classifica può diventare complicata» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il tecnico dell’, Luca, analizza la sconfitta contro la Juventus all’Allianz Stadium: ecco le sue parole Luca, tecnico dell’, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta contro la Juventus. Ecco le sue parole sulla gara.– «Abbiamo messo la Juventus in condizione di esprimere le sue qualità. Nel secondo tempo, con il risultato compromesso, abbiamo fatto le cose che dovevamo. Credo nel primo tempo qualcuno non abbia fatto vedere le sue qualità.scottante un problema? Conoscendo l’ambiente di Udine può diventarlo. La squadra affronta al meglio le situazioni, nei fuori dal campo dobbiamo aiutarli». Leggi su Calcionews24.com

