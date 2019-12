Taylor Mega fa una confessione a Live Antonella Elia | “Non è vero!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 17 dicembre 2019)Non è la d’Urso:fa una rivelazione suha accettato l’invito di Barbara d’Urso di sottoporsi alle famose 5 sfere di. La bionda influencer, come prevedibile, si è ritrovata faccia a faccia con la sua acerrima nemica. L’ex fidanzata di Flavio Briatore, approfittando del momento, ha fatto una rivelazione sulla showgirl.ha dichiarato che la mamma di una sua amica frequentava un noto circolo del bel paese, frequentato anche dallaavrebbe discusso con l’amica della mamma disoltanto perché quest’ultima poteva vantarsi di un décolleté prosperoso. Ma quante leggende girano su di me? Barbara, non è vero. Ma cosa si inventa?! ha replicato la showgirl.hanno litigato aNon è la d’Urso replicando la stessa scena andata in onda ...

