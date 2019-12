Pendolari | a Napoli e Roma la maglia nera per le linee ferroviarie

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il rapporto di Legambiente sullela. Pochi treni con tempi più lunghi in tutta Italia.– Il rapporto di Legambiente sulleconferma laper. In testa a questa speciale classifica troviamo proprio la tratta ex Circumvesuviana con tagli al servizio, materiale rotabile vecchio e guasti frequenti. Un ‘campo minato’ che ha fatto perdere dal 2012 oltre il 20% dei passeggeri. La situazione non è migliore percon ben duenelle prime tre posizioni. LaNord-Viterbo si è piazzata in seconda posizione con le sue stazioni degradate e il materiale rotabile vecchio. Condizioni che non consentono ai treni di viaggiare oltre i 39 km/h di media. Ma in scia c’è anche laSan Paolo-Lido di Ostia. Oltre al consueto materiale rotabile vecchio, su questa tratta abbiamo ...

