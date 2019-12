Nuova Zelanda | un minuto di silenzio per le vittime del vulcano

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Wellington, 16 dic. (askanews) – La premier dellaJacinda Ardern e i suoi ministri hanno osservato undiper ricordare i turisti morti in seguito all’eruzione di unsull’isola di White Island. I nomi di altre quattro persone uccise nell’eruzione delpiù attivo del paese sono stati resi noti oggi, a una settimana esatta dall’accaduto. Sono complessivamente 18 leprovocate dell’eruzione, tra cui due persone i cui corpi non sono ancora stati ritrovati, oltre a 17 feriti attualmente ricoverati negli ospedali dellae in Australia. Di questi 18, 8 sono australiani, due sono cittadini americani residenti in Australia, mentre un altro corpo identificato appartiene a una guida, un 24enne neozelandese, che si trovava vicino al cratere quando ilè eruttato. In totale quel giorno ...

