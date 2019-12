Linea d’Ombra | domani calcio d’inizio in nome di D10S con Marco Risi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –Festival 2019, apre i battenti la ventiquattresima edizione. Dal 17 al 21 dicembre, sotto la direzione artistica del giornalista e critico cinematografico Boris Sollazzo, del videomaker e regista Luigi Marmo e del presidente did’Ombra Peppe D’Antonio, Salerno diventa città del cinema, quest’anno in veste anche sportiva. Sarà infatti Diego Armando Maradona a tenere a battesimo l’inaugurazione, con il primo film della retrospettiva dedicata al Pibe de Oro e l’incontro con, che parlerà con Boris Sollazzo ed Enrico Maria Ariemma del suo film Maradona – La mano de. Appuntamentoalle 21:00, Palazzo Fruscione, Sala Altman.d’Ombra Festival 2019 parte però già alle 18:00, sempre nella location di Palazzo ...

