Incidente a San Donà di Piave | morto 21enne

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ennesimo, terribile,sulle strade del veneto. Questa mattina, lunedì 16 Dicembre 2019, un giovane di soli 21 anni èin uno scontro frontale tra l’auto su cui viaggiava, una Lancia Y, ed un camion. L’impatto è avvenuto lungo la Ss14 a Sandi, comune in provincia di Venezia. Inutili i soccorsi dei sanitari del Suem 118. Giunti sul posto, i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte del ragazzo. Ferito in maniera lieve l’autista del camion finito parzialmente rovesciato fuori strada. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno deviato il traffico ed effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’a SandiImmediato anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti per mettere in sicurezza il tratto di strada. La Statale 14 è stata chiusa per permettere le ...

Archeostellina : Ancora un incidente a San Donà, la strage di ragazzi non si ferma: muore a 21 anni - nuova_venezia : Ancora un incidente a San Donà, la strage di ragazzi non si ferma: muore a 21 anni - infoitinterno : Ancora un incidente a San Donà, la strage di ragazzi non si ferma: muore a 21 anni -