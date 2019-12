Incidente a Puegnago | Giovanni Borra muore davanti a moglie e figlia

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tragicodel Garda, comune in provincia di Brescia. La triste vicenda è avvenuta nel pomeriggio di ieri, domenica 15 Dicembre 2019., 51 anni, è morto sul colpo in uno schianto frontale tra la sua auto e quella guidata da un ragazzo di 26, rimasto a sua volta gravemente ferito. Il giovane attualmente è ricoverato in gravi condizioni. L’si è verificato attorno alle 16.30 in via Aldo Merler. Per cause ancora in fase di accertamento, le due auto su cui si trovavano la vittima e il ragazzo ferito si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato talmente violento che una delle due vetture si è ribaltata. Sul posto l’Areu ha inviato quattro ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso in codice rosso.Ad assistere allo schianto, lae una delle due figlie della vittima. Le due donne hanno visto ...

