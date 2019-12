Farmaci: è un antibiotico il generico più cercato online (Di lunedì 16 dicembre 2019) In crescita le ricerche online su vitamine, mucolitici e antidepressivi, anche se i Farmaci generici più cercati sono quelli urologici, seguiti dagli antibiotici. E’ quanto emerge dalla ricerca condotta da ByTek, del gruppo Datrix, che ha analizzato oltre 4.000 keyword relative all’argomento ‘Farmaci generici’, tra settembre 2015 e giugno 2019. Dall’analisi delle ricerche degli utenti sui Farmaci generici in Italia emerge inoltre come i medicinali a brevetto scaduto più cercati su Internet siano l’antibiotico Augmentin* (88 mila ricerche medie mensili, +30% nell’ultimo anno), il corticosteroide Bentelan* (61 mila ricerche medie mensili, +19% nell’ultimo anno), e l’antifiammatorio Oki* (50 mila ricerche medie mensili, +9,7% nell’ultimo anno). Dal 2015 al 2019 il trend relativo ai Farmaci generici è in crescita: si passa ...

