Al Bano si racconta a Settimana Ventura e svela alcuni segreti sul suo passato

Leggi la notizia su trendit

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dopo la morte della mamma Jolanda, avvenuta circa cinque giorni fa, Alsi èto in una intervista a tu per tu con Simonadurante la scorsa puntata di, in onda dalle 12 su Rai2. Alhato della sua gavetta e di come abbia fatto i lavori più umili per mantenersi quando si è trasferito a Milano nei lontani anni ’60. Dal cameriere all’imbianchino, fino al rifiuto di spacciare droga: Alne ha viste veramente di tutti i colori. Ma tanto sacrificio ha portato i suoi frutti: adesso è un big della musica italiana anche a livello internazionale. Il cantante ha affermato: Arrivare a Milano a quell’età e senza alcun sostegno non fu facile, ma non mi sono mai lasciato prendere dallo sconforto nei quattro anni in cui tirai avanti facendo tanti lavori e cominciando comunque a pensare e a scrivere canzoni ispirandomi ai ...

infoitcultura : Al Bano si racconta in tv: 'Da giovane mi proposero di vendere droga' -