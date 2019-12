Morti annegati per il clima | performance di Extinction Rebellion al laghetto dell’EUR

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Oggi gli attivisti e le attiviste dihanno realizzato unashock simulando la morte drammatica per affogamento aldi Roma. "In Europa 86 milioni di persone vivono entro 10 km dalla costa; in Italia, il 70% della popolazione: agire ora per salvare il".

giabbo22 : @matteosalvinimi Pensa ai bambini africani morti annegati a causa del tuo decreto legge inumano , auguri alla tua coscienza ?????? - Giorgio08537513 : @matteosalvinimi Le anime dei bambini morti annegati nel canale di Sicilia gridano vendetta - RangoneRossana : @matteosalvinimi neanche davanti all'evidenza dei numeri, per non parlare dei morti annegati...questi fanno paura,… -