Miss Ucraina, tolto lo scettro a Veronika Didusenko: non parteciperà a Miss Universo. È polemica (Di domenica 15 dicembre 2019) Veronika Didusenko, vincitrice del titolo di Miss Ukraine, non potrà prendere parte alla sfida per lo scettro di Miss Universo. Il motivo? Le è stato tolto il titolo perché madre e moglie divorziata Veronika Didusenko, vincitrice di “Miss Ukraine” nel 2018, si è vista togliere lo scettro di più bella d’Ucraina e il suo titolo … L'articolo Miss Ucraina, tolto lo scettro a Veronika Didusenko: non parteciperà a Miss Universo. È polemica NewNotizie.it.

Leggi la notizia su newnotizie

Altre notizie : Miss Ucraina ...