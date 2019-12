Erdogan sfida Israele | bloccata una nave a largo di Cipro

Leggi la notizia su it.insideover

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il Mar Mediterraneo orientale si incendia. E sempre per mano di Recep Tayyip, che questa volta alza il tiro nella regione e punta direttamente are. Secondo quanto riportato dai media dello Stato ebraico e confermato poi successivamente anche dalle autorità israeliane, unada ricerca battente bandiera di, la Bat Galim, è statada unamilitare turca mentre svolgeva attività nelle acque di, per poi essere “invitata” a uscire dal perimetro delle acque sovrane di Nicosia. Una mossa estremamente avventata, visto che quelle acque non sono di competenza della flotta turca e soprattutto considerando il ruolo fondamentale che svolgenella regione e nei rapporti che si intersecano in Medio Oriente tra Stati Uniti, Europa e Russia. L’incidente si inserisce in quadro decisamente allarmante che agita tutto il bacino del ...

