Accoltella amico e cerca di uccidersi gettandosi da un ponte di 20 metri

(Di domenica 15 dicembre 2019) Federico Garau Il 19enne, recuperato con una barca a remi che lo ha salvato dalle gelide acque del lago di Castreccioni, si trova ora piantonato nell'ospedale Torrette di Ancona: ricoverato a Jesi l'to In evidenti condizioni di alterazione psico-fisica, hato unpoi, forse sotto choc, si è gettato in mezzo alla strada nel tentativo di farsi investire dalle auto di passaggio ed infine si è buttato nel lago di Castreccioni a Cingoli (provincia di Macerata) rischiando l'ipotermia. La folle reazione del responsabile 19enne, sotto effetto di sostanze stupefacenti, si è quindi conclusa al pronto soccorso dell'ospedale Torrette di Ancona, dove si trova tuttora ricoverato. Come riportato dalla stampa locale, la serata era iniziata con un incontro tra amici al bar. Complice, probabilmente, anche qualche bicchierino di troppo, tra due del gruppo, ...

