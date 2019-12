Maria De Filippi fa una rivelazione su Costanzo | “Non ero attratta da lui”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 14 dicembre 2019)Dee Maurizio, lei confessa: “Non eroda lui” I conduttoriDee Mauriziocompongono una delle coppie più longeve della televisione italiana, ma quando il giornalista conobbe colei che sarebbe diventata la sua quarta moglie aveva già alle spalle tre matrimoni. In pochi all’inizio avrebbero scommesso sulla coppia e in diverse interviste hanno svelato che il loro segreto è l’amicizia e il sostegno reciproco. Come riportato dal settimanale Diva e Donna,De, che nei giorni scorsi ha spento 58 candeline, ha svelato: “Non ho avuto un’attrazione fisica all’inizio, perchè era il mio capo. Mi piaceva molto il suo cervello”.Demacinano successi in tv uno dietro l’altro: la prima fa sempre boom di ascolti con Amici, Tu Si Que Vales, Uomini e Donne e ...

