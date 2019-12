LIVE Snowboard | PGS Cortina d’Ampezzo 2019 in DIRETTA | cominciano le gare!

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:58 Mancano pochi minuti all’inizio delle due gare. 18:55 Tra le donne passano il taglio Nadyna Ochner che ha concluso al 10esimo posto con il tempo di 1:22.64 e Giulia Gaspari, 15esima in 1:23.13. Nella loro pool il miglior crono lo ha fissato la tedesca Selina Joerg in 1:20.41 davanti alla austriaca Claudia Riegler in 1:21.03 ed alla seconda tedesca Ramona Theresia Hofmeister in 1:21.26. 18:50 Tra gli uomini nelle qualifiche grande Italia! Miglior prestazione per Daniele Bagozza in 1:14.03 davanti al solito Roland Fischnaller in 1:14.07, quindi terzo Mirko Felicetti in 1:14.37. Passano alla finale anche Maurizio Bormolini, decimo in 1:15.62, quindi 12esimo Gabriel Messner in 1:15.82 e 13esimo Edwin Coratti in 1:16.06. 18:45 L’attesa, nella specialità olimpica, è tutta per il capitano della selezione tricolore: Roland Fischnaller. ...

