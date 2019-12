Ambiente: Monterotondo Marittimo (GR) è il comune più virtuoso d’Italia (Di sabato 14 dicembre 2019) Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, vince la tredicesima edizione del premio nazionale “Comuni virtuosi” per le buone pratiche adottate in campo ambientale, per l’impegno finalizzato alla rigenerazione urbana e per i progetti futuri di mobilità sostenibile, che prevedono nei prossimi mesi, l’acquisto di bici elettriche da noleggiare ai turisti e la promozione della rete di sentieri per i biker. La cerimonia per l’assegnazione del prestigioso riconoscimento si è svolta sabato 14 dicembre, al Museo Civico di Crema (Cr). Il premio è stato ritirato dal sindaco, Giacomo Termine. “Siamo onorati e felici – ha commentato il sindaco Giacomo Termine – perché questo premio rende merito alla visione sostenibile di presente e di futuro che l’amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo vuole perseguire attraverso azioni ...

