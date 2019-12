Greta Thunberg a Torino | "Non possiamo fermarci | non è un'opzione"

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 13 dicembre 2019) "Dobbiamo continuare, non, non è un'opzione". Con queste parole(CHI È - FOTOSTORIA), l'attivista simbolo della lotta contro i cambiamenti climatici, è intervenuta adove si trova in visita al presidio per il clima organizzato dai ragazzi di Fridays for Future del capoluogo piemontese. "Non è giusto - ha continuato - che le nuove generazioni, i giovani debbano fare tutto questo. Il domani delle giovani generazioni non può essere dato per scontato, dipende da noi e dobbiamo lottare per questo futuro". Lo striscione sul palazzo del Comune Questa mattina sul balcone d'onore di Palazzo Civico è stato affisso uno striscione per dare il benvenuto alla giovane attivista della lotta ai cambiamenti climatici. Sullo striscione, sfondo verde e con un mondo libero dall'inquinamento, la scritta “Welcome to Turin,”.

