FINAL FANTASY VII REMAKE si mostra ai The Game Awards 2019

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Square Enix Ltd. hato il suo ultimo trailer per l’attesissimo® VIIcon il celebre eroe del gioco, Cloud Strife. Il trailer riassume la storia di Cloud, il suo lecon il gruppo di resistenza Avalanche e i loro sforzi per salvare il pianeta dall’enigmatica Shinra.VII, che arriverà su PlayStation®4 il 3 marzo 2020,è una spettacolare reinterpretazione contemporanea di uno dei giochi di ruolo più rivoluzionari della storia che esplora ancora di più il suo mondo e i suoi personaggi. Il primo titolo di questo progetto è ambientato nella città eclettica di Midgar ed è un’esperienza completamente a sé stante che rappresenta un ottimo punto di partenza per la serie. Oltre ai suoi personaggi indimenticabili e alla trama ...

