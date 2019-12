Danny Aiello | morto l' attore de Il Padrino 2

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) E', l'italo americano aveva 86 anni e sarà ricordato per Il- Parte II e C'era una volta in America; era apparso anche nel video di Madonna Papa Don't Preach. Ci lascia, l'italo americano èvenerdì scorso, in un ospedale in New Jersey dove era ricoverato. Aveva 86 anni., era in cura per una malattia improvvisa che lo aveva colpito ed èa causa di un'infezione legata alle sue condizioni di salute. Nato a New York City,era figlio di una sarta originaria di Napoli, mentre suo padre era un operaio americano figlio di immigrati italiani. Una famiglia povera e numerosa, con sei figli. Nel 1976fa il suo debutto nel cinema con Il prestanome, al quale seguono ruoli minori ...

Fandango : R.I.P. Danny Aiello - kurt_loder : RIP #Danny Aiello - LaStampa : Nel 1990 ricevette una nomination all’Oscar per «Fa’ la cosa giusta» di Spike Lee. -