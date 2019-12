Classifica Coppa del Mondo biathlon 2019-2020 | la graduatoria dopo la sprint di

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Cambia nuovamente la situazione ingeneralela 10 kmdi Hochfilzen (Austria), valida per ladeldi. La vittoria del norvegese Johannes Boe è valsa allo scandinavo la vetta della, a precedere la coppia francese formata da Simon Desthieux e da Martin Fourcade. Il quinto posto sulle nevi austriache, nella prova dei due poligoni, ha permesso al nostro Lukas Hofer di guadagnare alcune posizioni ed essere nella top-10 (nono). Di seguito le classifiche generale e delle singole specialità:GENERALE MASCHILEDEL: 1 BOE Johannes Thingnes Norway NORWAY 151 2 DESTHIEUX Simon France FRANCE 135 3 FOURCADE Martin France FRANCE 131 4 BOE Tarjei Norway NORWAY 130 5 ELISEEV Matvey Russia RUSSIA 125 6 LOGINOV Alexander Russia RUSSIA 123 7 FILLON MAILLET Quentin France FRANCE 104 8 JACQUELIN Emilien ...

Primapressit : #Sport L'azzurra Dorotea Wierer vince lo sprint di Biathlon in Austria e si posiziona al comando della classifica d… - infoitsport : Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2019-2020: Dorothea Wierer allunga in testa! - zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2019-2020: Dorothea Wierer allunga in testa! - #Classifica #Coppa… -