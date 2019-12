Cava de’ Tirreni | controlli a tappeto da parte della Polizia

Cava de’ Tirreni - alle famiglie bisognose oltre duecento doni dal Comune : Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni – Si è tenuta questa mattina, venerdì 13 dicembre 2019, presso l’Aula Gemellaggi del Palazzo di Città, la Conferenza Stampa della Consegna dei doni al Comune per le famiglie bisognose, da parte dell’Associazione Inner Wheel del Presidente Loreta Ciancone. Erano presenti l’Assessore alle Politiche Sociali Antonella Garofalo e altri membri dell’associazione tra cui la Dottoressa Leonarda ...

Cava de' Tirreni - due giorni di 'calici alti' al Convento S. Francesco e S. Antonio : Cava de' Tirreni (Sa) – Calici alzati a Cava De' Tirreni per la sesta edizione della kermesse 'CavaVino' organizzata, come ogni anno, dall'associazione di imprenditori 'Cava Sviluppo'. Il Convento di S. Francesco e Sant'Antonio di Cava de' Tirreni si appresta ad ospitare, venerdì 13 e sabato 14 dicembre a partire dalle ore 18, l'evento enoculturale strutturato sulla ...

Cava de'Tirreni : concorso pubblico per cinque licenze Taxi : Cava de'Tirreni (Sa) – E' stato indetto, concorso pubblico per l'assegnazione di n.5 (cinque) licenze Taxi mediante selezione per esami e titoli, di cui n.1 riservata ai concorrenti dotati, o che si doteranno, di veicolo idoneo al trasporto passeggeri con disabilità. Il concorso pubblico per il rilascio delle licenze Taxi, è riservato, esclusivamente, alla persone fisiche che abbiano la proprietà o la ...

Cava de' Tirreni - lunedì una messa natalizia in suffragio dei Caduti : Cava de' Tirreni (Sa) – Sarà il Cappellano Militare Capo don Claudio Mancusi a celebrare, nella chiesa di S. Maria Assunta in Cielo e delle Anime del Purgatorio a Cava de' Tirreni, lunedì 16 dicembre alle 18, la messa natalizia in suffragio dei Caduti Cavesi di tutte le guerre organizzata dal Comitato per il Sacrario Militare di Cava de' Tirreni. All'evento parteciperanno le autorità civili e religiose, i ...

Roma - 'luci d'artista' realizzate da azienda di Cava de' Tirreni : Cava de' Tirreni (Sa) – Roma (ri)scopre le 'luci d'artista' e, per realizzarle, si affida ad una azienda salernitana. La Medaarch di Cava de' Tirreni, con orgoglio, fa sapere: "Questa è la storia di una scommessa. Due mesi fa abbiamo accettato di realizzare un progetto che è più di un'istallazione di luminarie: 190 km di fibra che creano un velo di luce lungo 1500 metri ...

Cava de'Tirreni - festa di natale alla piscina comunale : Cava de'Tirreni (Sa) – Una "festa in famiglia" per rivivere e celebrare una stagione ricca di eventi. Sabato 21 Dicembre, la piscina comunale di Cava de'Tirreni ospiterà una festa di natale per tutti gli atleti, i genitori e gli amici del Cavasports. L'evento sarà l'occasione per scambiarsi gli auguri e fare il bilancio di un'annata all'insegna dello sport e ...

Cava de' Tirreni - mercoledì ultimo appuntamento di 'Campagna Felix' : Cava de' Tirreni (Sa) – Si conclude il progetto "Campagna Felix", organizzato dall'Amministrazione Servalli, Assessorato all'Ambiente, con il patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Salerno, coordinato dalla Consigliera comunale Anna Padovano Sorrentino. Il quarto evento si terrà il prossimo 11 dicembre, dalle ore 9 alle ore 22, presso il convento di San Francesco e ...

Cava de' Tirreni - la villetta di Santa Lucia in memoria di Mario Pannullo : Cava de' Tirreni – Sabato 7 dicembre 2019, alle ore 12.00, in via Giuseppe Lamberti, a Santa Lucia, è prevista la Cerimonia di Intitolazione della villetta, a Mario Pannullo (ex consigliere e assessore comunale), prematuramente, scomparso. L'evento è organizzato dall' Amministrazione Comunale, su proposta nel 2017 da parte dell'Associazione Cava Sviluppo. L'intitolazione è stata ...

L'antifascismo necessario oggi : se ne parla domani a Cava de' Tirreni : "L'antifascismo necessario oggi" è il tema del momento di riflessione pubblica organizzato dall'associazione Memoria in Movimento e dall'A.N.P.I. di Cava de' Tirreni. L'antifascismo è un valore che appartiene a tutti gli italiani ed è il valore fondante della repubblica Italiana, nata formalmente con il referendum istituzionale del 1947. Negli ultimi anni si è giunti a definire L'antifascismo come sentimento di ...

L'antifascismo 'necessario' si ritrova a Cava de' Tirreni : Cava de' Tirreni (Sa) – Stando ai movimenti (più o meno) spontanei e a numerose manifestazioni dentro e fuori dai Palazzi, per taluni i 'fascisti' sembra siano tornati, resuscitati e quindi – come fantasmi – presenti dappertutto. Eppure, per le stesse destre, il 'fascismo' è un mondo storicamente morto, ufficialmente sepolto e le 'camicie nere' non sfileranno ...

Cava de' Tirreni aderisce a "Destinazione Salerno" : Cava de'Tirreni (Sa) – Giovedì prossimo, 5 dicembre, alle ore 11, presso la Sala dei Gemellaggi di Palazzo di Città sarà presentata l'adesione della Città di Cava de' Tirreni all'Associazione territoriale di scopo "Destinazione Salerno" che fa parte della Rete Destinazione Sud. Interverranno il Sindaco Vincenzo Servalli e il presidente di Destinazione Sud, Michelangelo Lurgi. L'adesione a ...

Cava de' Tirreni - sottoscritto l'accordo di programma P.I.C.S. : Cava de' Tirreni (Sa) – sottoscritto stamattina nella Sala di Rappresentanza del Palazzo di Città, dal Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca e dal Sindaco Vincenzo De Luca, il decreto di assegnazione definitivo del finanziamento di 11.197.384,56 euro, del programma Integrato Città Sostenibili, (P.I.C.S.), finanziato con i fondi P.O. Fesr 2014-2020. "La progettualità messa in campo ...

Risultati Serie C - il Rieti sbanca Cava de'Tirreni : le classifiche aggiornate [FOTO] : Risultati Serie C – Si gioca la dodicesima giornata di Serie C. In campo i tre gironi. Il Monza, capolista del girone A, si fa rimontare dal Renate, secondo. Nel girone B il Padova pareggia a Piacenza. Colpi grossi di Carrarese e Pro Vercelli, blitz della Reggiana che ha vinto sul difficilissimo campo del Modena. Nel girone C è inarrestabile la Reggina, il club amaranto vince anche sul campo dell'insidioso Avellino, 1-2 il ...