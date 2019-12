Roman Polanski | Harvey Weinstein e i media mi hanno trasformato in un mostro

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019)parla per la prima volta dopo le nuove accuse di stupro spiegando che la campagna denigratoria contro di lui è stata sollevata daper boicottarlo agli Oscar nel 2003.ha parlato per la prima volta dopo le nuove accuse di stupro piovutegli sulla testa puntando il dito controe ichecercato di trasformarlo in un. In un'intervista a Paris Match,ha spiegato che il mogul di Hollywoodha cercato di trasformarlo in un "violentatore di bambine" per impedirgli di vincere l'Oscar per Il pianista nel 2003. Il regista polacco si è difeso bollando le accuse come "assurde" e ha respinto con fermezza le nuove accuse mosse dalla fotogreafa e attrice francese Valentine Monnier che ha raccontato di ...

