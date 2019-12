Il gip di Siena rigetta sequestro profilo del prof di Siena | Nel tweet su Hitler

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Niente elementi concreti, solo una rilettura storica e apologetica della figura del dittatore”, così ilTwitter delessore diche aveva postato contenuti “pro-” non sarà sequestrato. A deciderlo il giudice per le indagini preliminari del tribunale di, Roberta Malavasi,ndo l’ordinanza didelTwitter di Emanuele Castrucci, il docente di filosofia del diritto che, a causa di unpro, accompagnato dalla foto del dittatore tedesco e del suo cane lupo, è indagato dalla procura senese per l’ipotesi di reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, aggravata da negazionismo. A riportare la notizia è il quotidiano La Nazione.Niente elementi concreti, solo una rilettura storica e apologetica della figura di ...

