Giulia d’Urso avrebbe baciato un calciatore mentre corteggiava Giulio | l’ex amica | “Li ho

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il percorso diverso la scelta diRaselli si complica. Nel corso della puntata di “Uomini e Donne” andata in onda oggi 12 dicembre, sulla corteggiatrice è arrivata una segnalazione. Sheri, ex corteggiatrice di Alessandro Zarino, ha raccontato alla redazione del dating show che la, il 2 novembre scorso,un notoin un locale di Milano. Sarebbe stata proprio lei, fino a quel momentodi, a coprirli. La segnalazione suSheri, in collegamento con lo studio, ha accusato: “Siamo uscite insieme diverse volte. Un sabato sera mi ha invitato al compleanno di un ragazzo, era il 2 novembre. Alla festa è arrivato anche undi cui non voglio fare il nome, ma è abbastanza famoso. Loro si erano già frequentati, si conoscono da 5 anni”. Durante la serata in questione, tra i due ci sarebbe stato un ...

