Crisis on Infinite Earths 1-3 | recensione | l’Arrowverse e il crossover apocalittico

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019)on, ladei primi tre episodi deldella stagione 2019-2020 dell'Arrowverse. Con ladegli episodi 1-3 dionci tuffiamo nuovamente nel mondo affascinante che è quello deidell'Arrowverse. Inizialmente un semplice gioco di interazione tra quelle che all'epoca erano le due serie che componevano il franchise, ossia Arrow e The Flash, col passare del tempo questi appuntamenti fissi si sono fatti più ambiziosi, al punto che l'evento di quest'anno è stato annunciato già al termine delprecedente, Elseworlds. Una scelta logica, per diversi motivi: da un lato, l'hype associato a quel titolo (celebre maxiserie a fumetti che portò alla semplificazione dell'universo cartaceo della DC ...

Dany_McClane68 : Il peggior difetto del crossover TV Crisis on Infinite Earths è l'utilizzo di effetti speciali degli anni '80 per u… - adeildocosta : Marquei como visto The Flash (2014) - 6x9 - Crisis on Infinite Earths (3) - whofflepuff : Ho appena guardato episodio S05E09 di Supergirl! Crisis on Infinite Earths (1) #supergirl #tvtime… -