Antonella Clerici e il dialogo in Rai | “punta di vista diversi | nulla di concreto”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Reduce da un’edizione dello Zecchino d’Oro che non le ha regalato troppe soddisfazione in termini di ascolti,ritorna alcon la Rai, un’azienda a cui ha dato tanto e che, in questa stagione televisiva, ha deciso – fatta eccezione per sporadiche serate evento – di tenerla in panchina. Per la conduttrice, da un punto diprofessionale, “non è un periodo facile”. Lo dicono i palinsesti e lo confermano anche alcuni stimati colleghi. Si è parlato di un possibile addio a Viale Mazzini per spostarsi verso altre reti e addirittura anche di un eventuale ritorno a La Prova del Cuoco. Tutte notizie che, al momento, non trovano né conferma né fondamento. Ma allora, quali sono i piani di e per? “Non siamo in guerra, ci siamo salutate” In termini squisitamente narrativi, utili a semplificare ma anche a rendere più appassionato il racconto, ...

infoitcultura : Verissimo, torna Silvia Toffanin e ospita Antonella Clerici: “La tv mi è stata tolta in maniera… - novasocialnews : Antonella Clerici sul flop dello Zecchino d'Oro: 'Andava trasmesso un altro sabato' #novasocialnews #nonstopnews… - Unf_Tweet : LETITSNOW! #AntonellaClerici felice tra la neve nella sua casa nel bosco (Foto) -