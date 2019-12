Sardine | Mattia Santori Vs Marco Rizzo | «State attenti | così Salvini va all’80%»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ieri sera a TG2 Post, su Rai 2, è andato in onda lo scontro tra, il leader del movimento delle, e, il segretario del Partito Comunista. In studio era presente anche Francesco Giubilei, il giovane presidente della Fondazione Tatarella. Il confronto ha visto gli attacchi mirati die Giubilei a, che sono risultati sulla stessa lunghezza d’onda su molti punti della discussione nonostante le abissali differenze ideologiche. Non è sembrato all’altezza del dibattito invece il front man della, che è apparso un po’ evasivo nelle risposte, riproponendo pareri già dichiarati e sentiti, anche un po’ generici.contro il movimento delledi? E` una piazza costruita bene, io non credo all’effetto spontaneo. Nel vecchio PC c’era un vecchio partigiano che ci ...

repubblica : Santori: 'Salvini riempiva le piazze, adesso solo stanze e bar' - chetempochefa : 'Ci temono di più a destra, a sinistra facciamo riflettere.' Mattia Santori, uno dei 4 fondatori delle sardine, a… - La7tv : #dimartedi #Mes, Mattia Santori: 'Noi abbiamo sempre detto che la Politica con la P maiuscola significa delegare qu… -