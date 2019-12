Piero Chiambretti | chiarimento sugli ospiti di #CR4 | “Non li tratto…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)– La Repubblica delle donne:svela perchè dà del Lei agliStasera andrà in onda su Rete 4 la terza puntata dello show– La Repubblica delle donne. E tra glici sarà anche Taylor Mega, la quale è stata protagonista di un furioso botta e risposta con Giovanni Ciacci a Live Non è la d’Urso. Intanto l’irriverente conduttore della trasmissione,, ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Tele Più. E in questa occasione ha voluto fare chiarezza su un aspetto importante riguardante i suoi. Di cosa si tratta? In pratica il giornalista del magazine ha chiesto ail motivo per cui ha sempre dato del ‘Lei’ a questi ultimi. E il presentatore, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha dichiarato: “Non capisco ...

Caronte88971193 : RT @vfeltri: Cari amici, stasera mi tocca mollare le mie sudate carte e il giornale per raggiungere Piero Chiambretti a La Repubblica delle… - mmanca : RT @vfeltri: Cari amici, stasera mi tocca mollare le mie sudate carte e il giornale per raggiungere Piero Chiambretti a La Repubblica delle… - RP04Marzo2018 : RT @vfeltri: Cari amici, stasera mi tocca mollare le mie sudate carte e il giornale per raggiungere Piero Chiambretti a La Repubblica delle… -