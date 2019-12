Pete Frates | è morto a 34 anni l’inventore dell’Ice Bucket Challenge contro la Sla

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Commozione e dispiacere per, il giocatore di baseball che ha combattuto fino all’ultimola Sla – la malattia neurodegenerativa: sclerosi laterale amiotrofica – ma non ce l’ha fatta e si è spento a soli 34è stato l’ideatore dell’Ice, ossia la secchiata di ghiaccio addosso, che è diventato virale nel 2014. Sostanzialmente con una secchiata di acqua fredda con del ghiaccio, si voleva sensibilizzare le persone a fare altrettanto e donando per la ricercala Sla. Un risultato eccezionale con 220 milioni di dollari, raccolti in tutto il mondo. Al “gioco” virale e benefico hanno partecipato diverse personalità del mondo della politica (tra cui il presidente Usa Trump) e dello spettacolo. “Ai piani alti c’è un disegno per me – aveva dichiaratoal The Salem News nel 2012 – ...

