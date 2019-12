Orologi Rolex | la collezione di Roger Federer

Leggi la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il 2019 si è chiuso alla grande per. King, il re, come lo hanno soprannominato i suoi fan, da quest’anno potrà vantare di avere qualcosa in comune con i grandi regnanti: il suo volto su una moneta. Uno dei grandi tennisti di tutti i tempi è stato celebrato dalla zecca di stato svizzera che ha messo la sua effigie mentre sta per colpire di rovescio su una moneta da 20 franchi. È la prima volta che la Svizzera celebra in questo modo una persona in vita e non c'è da stupirsi: Fiery Fred, un altro dei suoi soprannomi, si è assicurato 20 titoli del Grande Slam, di cui otto a Wimbledon, ed è stato appena selezionato per disputare le Olimpiadi nel 2020. Ai titoli vinti sul campo va aggiunto anche il posto ottenuto nella nostra lista dei Best-Dressed Men del 2020, insieme a campioni di stile del calibro di David Beckham e LeBron ...

COLASANTIASTE : • Rolex Daytona Oyster Perpetual Cosmograph, cassa 40mm Ref. 116520 - D649281. Completo di scatola e garanzia. Anno… - CSmeraldaOff : David Beckham e Lady Gaga a cuore aperto in un film per Tudor. #brand #brandambassador #CostaSmeralda #lusso… - BP_Italy : #Orologi: @ROLEX e @PaneraiOfficial portano il mare in ufficio -