Meghan Markle nella bufera per il cappotto di Stella McCartney cucito dagli operai

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sandra Rondini La Duchessa del Sussex massacrata sui social per aver indossato unda poveriungheresi per un salario da fame pagato loro dalla stilista, creatrice del capo e anche lei violentemente attaccata L'elegantefirmatoe indossato un mese fa dalla Duchessa del Sussex insieme a un ampio cappello nero nel giorno della Rimembranza dei caduti in guerra, è stato realizzato in Ungheria da lavoratori che guadagnano 2,60 sterline l'ora. La rivelazione arriva dal MailOnline che, scrivendo del raffinatonero con ampi revers "pagato da, o meglio dai contribuenti inglesi, 1545 sterline", ha specificato che "è stato prodotto nello stabilimento di Berivcittà di Berrettyoujfalu, che si trova nell'Ungheria orientale, una delle regioni più povere del paese, vicino al confine ...

