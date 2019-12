L’adesione di Casapound alla piazza delle Sardine a Roma è solo una provocazione (Di martedì 10 dicembre 2019) Casapound in piazza a Roma con le Sardine? Non se ne parla nemmeno. Sono bastate poche ore dall’annuncio del movimento di estrema destra di voler manifestare (senza bandiere) insieme al movimento che sta scuotendo dal torpore politico molte città italiane ed ecco arrivare un secco “no”. «Le piazze delle Sardine si sono fin da subito dichiarate antifasciste e intendono rimanerlo. Nessuna apertura a Casapound, né a Forza Nuova. Né ora né mai», hanno fatto sapere i fondatori del movimento. L’adesione di Casapound è solo una provocazione L’adesione di Casapound alla piazza delle Sardine, pur in assenza di bandiere e insegne, è una chiara forzatura. Una provocazione, creata sfruttando (senza averne capito il senso) l’apertura arrivata da uno degli animatori del movimento a Roma, Stephen Ogongo, fondatore di Cara Italia, il movimento dei nuovi italiani che ...

