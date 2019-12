“La dote per le nozze è bassa” Violentata dal fidanzato e dai suoi amici | poi bruciata

Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 10 dicembre 2019) L'adolescente ha subito il 90% di ustioni al corpo dopo essere stata stuprata eviva. La sua famiglia afferma che la giovane sarebbe stata prigioniera per mesi del suo23enne a Shantirbazar. Il ragazzo e la madre si sarebbero lamentati per la doto offerta dai familiari della 17enne in vista del matrimonio. E così avrebbero architettato la tremenda vendetta.

