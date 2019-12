IL MATTINO | Ancelotti-ADL | domani sarà addio Tecnico verso l’Arsenal

calciomercato.napoli

(Di martedì 10 dicembre 2019) IlCarletto e De Laurentiis si diranno clamorosamente. A prescindere dal risultato Secondo quanto si legge all’interno dell’edizione odierna de IlCarloe Aurelio De Laurentiis si dirannoe discuteranno degli ultimissimi dettagli legati a buonuscita, bonus vari e simili. L’avventura dell’attualepartenopeo è giunta così ai titoli di coda, lasciando spazio ad amarezza e rimpianti. Il pezzo a cura di Pino Taormina a pagna 17 dello storico quotidiano di Napoli, specifica che: ”parla come uno che sa che il suo destino napoletano è compiuto. Dice di non pensare alle dimissioni, ma ne è tentato. È troppo signore per non pensarlo. Magari dopo una vittoria spumeggiante con il Genk e la conquista del primo posto nel girone di Champions. Di sicuro, se stasera non dovesse dire, De Laurentiis ...

napolista : Mattino: per #Adl , la sera dell'ammutinamento #Ancelotti ha mostrato scarsa leadership - ilNapolista - news24_napoli : Prima Pagina Il Mattino: "Ancelotti con la valigia" [FOTO… - ilnapolionline : Il Mattino - 'Ancelotti con la valigia'. Pronto Gattuso e non come traghettatore - -