Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 09 | 45

(Di lunedì 9 dicembre 2019)8 DICEMBREORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO APRIAMO CON LA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA, LUNGHE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, VERSOSUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIMINUZIONE, ORA LOCALIZZATE TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO DIMINUISCONO LE CODE ANCHE SULLA-FIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE E VIA SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE A TRATTI DA OSTIA ANTICA A VIA DEL LAGO DI TRAIANO, IN DIREZIONE FIUMICINO SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E ...

