Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 09:45 (Di lunedì 9 dicembre 2019) Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO APRIAMO CON LA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA, LUNGHE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, VERSO Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIMINUZIONE, ORA LOCALIZZATE TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO DIMINUISCONO LE CODE ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE E VIA SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE A TRATTI DA OSTIA ANTICA A VIA DEL LAGO DI TRAIANO, IN DIREZIONE FIUMICINO SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E ...
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 09 : 15: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO FORTI DISAGI SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA, LUNGHE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, VERSO Roma CON RIPERCUSSIONI SU VIA DEI CASTELLI RomaNI CODE TRA VIA CAMPOBELLO E VIA PONTINA, NELLE DUE DIREZIONI E SU VIA DI PRATICA DA PRATICA DI MARE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 08 : 45: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA, ANCORA CODE TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E AURELIA, PROSEGUIAMO IN ESTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE, TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA FLAMINIA E CASSIA IN INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 08 : 15: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO FORTI DISAGI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIOEN ANCHE ALCUNI INCIDNETI IL PRIMO SULLA PONTINA CAUSA CODE TRA POMEZIA SUD E CASTEL DI DECIMA, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA RIPERCUSIONI SULLE STRADE LIMITROFE CODE SU VIA LAURENTINA, TRA VIA PONTINA E VIA DEI CASTELLI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 07 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA SULLA DIRAMAZIOEN Roma SUD CODE DA TORRENOVA ALL’IMMISSIONE SUL RACCORDO MENTRE SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 19 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 19:20 MANUELA CIAMPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE Roma, DISAGI PER INCOLONNAMENTI DI 9+000 KM A CAUSA DI UN INCIDENTE GRAVE PROSEGUENDO SULLA A1 Roma NAPOLI UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 19 : 00: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 18:50 MANUELA CIAMPI BUONASERA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI INCOLONNAMENTI PER KM 5+000 PER INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE Roma. INCIDENTE ANCHE SULLA TIBURTINA, CON CODE TRA VILLA ADRIANA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 ...
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