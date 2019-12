Scegli un albero e scopri chi sei e dove stai andando

bigodino

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Questo test ti faràre degli aspetti profondi della tua personalità eti stanno portando.unchi sei e. Quale? 1.degli innamorati Se hai scelto questosicuramente sei una persona che sogna di cambiare il mondo. Il percorso che hai intrapreso ti aiuterà a raggiungere la realizzazione personale, ma non dovresti dimenticare te stesso durante il tuo percorso. Non dimenticare che nessuno può cambiare il mondo se non è felice co se stesso. Impara a valorizzarti di più e a trovare un equilibrio sano nella tua vita. 2.esotico Se hai scelto il secondo, sei una persona flessibile e pacifica. Sai adattarti a tutti e non vuoi mai essere frainteso con le tue parole. Questo non significa che sei una persona debole, al ...

aliothmorrissey : @rileyxburkhart io posso fermarmi anche a 27, poi tu dovrai solo cambiare l’iniziale del mio nome e lasciare i miei… - maurizior1 : RT @Fondoambiente: Fai trovare un dono speciale sotto l'albero alle persone che ami. ?? Regala l'iscrizione al FAI: un anno di emozioni da v… - FAI_Piemonte : RT @Fondoambiente: Fai trovare un dono speciale sotto l'albero alle persone che ami. ?? Regala l'iscrizione al FAI: un anno di emozioni da v… -