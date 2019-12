L’allenatore dell’Udinese che non vuole allenare l’Udinese

ilpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Luca Gotti ha un incarico provvisorio ma se la sta cavando bene: la dirigenza vorrebbe confermarlo, lui non nesapere

enbusy : RT @jo19N26: @SpudFNVPN O spù, hai pensato che forse, dopo 60 metri per recuperare, all’ 80, avendo solo Rui e Llorente in appoggio, e con… - jo19N26 : @SpudFNVPN O spù, hai pensato che forse, dopo 60 metri per recuperare, all’ 80, avendo solo Rui e Llorente in appog… - napolista : Gotti: “Non ci ho preso gusto a fare l’allenatore. Spero di togliermelo presto questo gusto” Il tecnico dell’Udines… -