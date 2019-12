IlMattino | così Allan disse a Edo De Laurentiis | ”I 100 000 euro tu e tuo padre

calciomercato.napoli

(Di lunedì 9 dicembre 2019) IL MATTINO svela nuovi retroscena importanti emersi durante la lite tra la squadra e la società partenopea Emergono ”nuovi”, si fa per dire, retroscena in merito al faccia a faccia avvenuto tra la squadra e la dirigenza partenopea al termine della partita contro il Salisburgo. Una lite che è cresciuta minuto dopo minuto, che ha trovato il culmine con la frase dinei confronti dell’attuale vice presidente del Napoli, Edoardo De. I due, secondo quanto riportato da Il Mattino, sarebbero quasi arrivati alle mani. Nel mezzo c’era Cristiano Giuntoli che cercava, in qualche modo, di mediare. Senza successo però. ”I centomilate e tuove li potete mettere…”. Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, si sarebbe scagliato anche contro EDL: ”State sempre contro di noi”, in riferimento ad una presa di posizione sempre vicina a ...

