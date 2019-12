HMD Global | il 2020 inizia con il Nokia 2 3 in attesa del lancio di smartphone 5G più

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) HMD, l’azienda finlandese che produce telefonini ea marchio, festeggia in questi giorni i tre anni di attività, presentando alla stampa italiana i suoi prodotti più recenti. Ai microfoni del Fatto.it, Alberto Matrone di HMDracconta che l’azienda, grazie alla certificazione Android Enterprise Recommended di quasi tutti i suoi dispositivi, sta avendo buoni riscontri oltre che dal pubblico anche dalle aziende in cerca diper i propri dipendenti alle quali HMD può offrire soluzioni in varie fasce di prezzo. Ultimo arrivato nella famiglia diHMD è il2.3, un dispositivo di fascia bassa con un display da 6,2″ HD+ con rapporto di forma 19:9, CPU QuadCore da 2GHz, 2GB di RAM, 32GB di memoria, doppia fotocamera posteriore (13MP+2MP) e una batteria da 4000mAh. Il suo arrivo sul mercato è previsto per metà gennaio, ...

