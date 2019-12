Cuore e memoria per non dimenticare il sogno di un giovane prezioso

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Fra pochi giorni sarà un anno dal momento in cui uno dei ragazzi della nostra Italia migliore, uno di quelli che io penso spesso non ci meritiamo, è stato ucciso in un mercatino di Strasburgo. Un anno dalla morte di Antonio Megalizzi. Uno che sognava l’Europa, uno che scriveva “...quando sento parlare di Brexit mi si gela il sangue... e mi sento come se ad abbandonarmi fosse un arto del mio corpo”.Un ragazzo che prendeva il Flixbus per risparmiare ed essere presente comunque dove amava essere. A Bruxelles o a Strasburgo, ma comunque a raccontare l’Europa. La storia di ungiornalista che ora possiamo conoscere, nel suo pensiero, nei suoi sogni, nei documenti che ha lasciato attraverso la ricostruzione fattane in un libro appena edito dai tipi di Solferino dal titolo: “Ildi Antonio. Storia di un ragazzo europeo”.A ...