Controlli serrati in zona stazione Termini | scattate denunce per 41 persone

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Roma – Proseguono i servizi di controllo nelle aree interne allae nei percorsi di congiunzione con le fermate delle linee A e B della metropolitana, nonche’ in piazza dei Cinquecento e nelle aree di via Marsala e Giolitti, disposti con apposita ordinanza di servizio a firma del Questore di Roma, Carmine Esposito. Ai servizi hanno preso parte unita’ del Reparto Mobile, pattuglie del reparto volanti e autoradio della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, personale della Polizia Roma Capitale ed agenti della Polizia Ferroviaria nelle aree interne allo scalo ferroviario. Sono state controllate 10114di cui 593 straniere; 41denunciate in stato di liberta’ per diversi reati come furto aggravato, ricettazione, minaccia, stato d’ebrezza, resistenza a Pubblico Ufficiale e per getto pericoloso di cose – 2 con ...

