Antonietta Pintus non ce l’ha fatta Il cuore ha smesso di battere nella notte

meteoweek

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Morta, la donna di 85 anni travolta da uno scooter a Cagliari due giorni fa. La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. È morta dopo due giorni di agonia all’ospedale Brotzu dove era ricoverata, l’anziana di 85 anni investita da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali … L'articolonon ce l’ha. Ilhadiproviene da www.meteoweek.com.

sardanews : Investita in viale Poetto, non ce l’ha fatta: è morta Antonietta Pintus, altro pedone perde la vita a Cagliari - vivere_sardegna : Investita in viale Poetto, non ce l’ha fatta: è morta Antonietta Pintus, altro pedone perde la vita a Cagliari… -