Sondaggio Demos | Italia Viva di Matteo Renzi crolla sotto il 4% | cifre punitive per l' ex

liberoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Una tragicommedia, quella die della sua. Una spassosa disgrazia, quella di cui è protagonista il partitino nato dalla scissione dal Pd e che l'ex premier sognava avesse vocazione maggioritaria, tanto da ipotizzare di raggiungere in tempi brevi e contingentati il dieci per c

aciclista70 : RT @Libero_official: Il crollo di #ItaliaViva nel #sondaggio Demos: Matteo Renzi sotto al 4 per cento - ZPeppem : RT @Nich_Ferrante: Interessante sondaggio Demos su @repubblica che spiega fenomeno delle #sardine. Riescono a catalizzare tra i giovani sot… - Stefaniacasp : RT @Libero_official: Il crollo di #ItaliaViva nel #sondaggio Demos: Matteo Renzi sotto al 4 per cento -